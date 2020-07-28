В Соколе горел российский внедорожник из-за приготовления шашлыков

О ЧП сообщает МЧС. Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

В Соколе горел автомобиль. 27 июля в 9 часов 45 минут поступило заявление о пожаре автомобиля LADA 4х4 213100 2019 года выпуска. Пожарных вызвали в гаражный кооператив в переулок Доломитный. Как оказалось, горел автомобиль, стоявший возле бокса №23. Общая площадь пожара – 0,1 квадратный метр: начинало гореть переднее пассажирское кресло, прогорел челол и обивка. Причиной стало попадание искры от мангала. В опасной близости от почти новенького российского внедорожника на территории кооператива готовили мясо. Возгорание было потушено самостоятельно.