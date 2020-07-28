2020-07-28T11:07:51+03:00
Коронавирус Covid-19

В Череповце 18 человек заболело коронавирусом за последние сутки

На Вологодчине насчитывается более 400 активных случаев коварной болезни
Иван Чухнин
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Лидером по количеству заболевших за сутки стал Череповец.Лидером по количеству заболевших за сутки стал Череповец.
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В Вологодской области насчитывается 402 активных случаев коронавируса. На сегодня в том числе за сутки 27 новых случаев (18 – Череповец, 3 - г. Вологда, 2 - Череповецкий район, 2 - Грязовецкий район, 1 - Сокольский район, 1 – Кадуйский район).

На 28 июля на Вологодчине 2324 подтверждённых случая новой коронавирусной инфекции. Выздоровело от новой коронавирусной инфекции 1901 человек, в том числе за сутки 19.

708 – г. Вологда (+3)

620 – г. Череповец (+18)

162 – Грязовецкий район (+2)

156 – Шекснинский район

120 – Вологодский район

95 – Бабаевский район

80 – Кадуйский район (+1)

64 – Кирилловский район

62 – Великоустюгский район

42 – Череповецкий район (+2)

39 – Устюженский район

29 – Тотемский район

23 – Вытегорский район

23 – Сокольский район (+1)

22 – Кич-Городецкий район

16 – Чагодощенский район

11 – Харовский район

10 – Усть-Кубинский район

9 – Белозерский район

9 – Нюксенский район

8 – Тарногский район

5 – Никольский район

4 – Вожегодский район

3 – Бабушкинский район

3 – Вашкинский район

1 – Междуреченский район

Активных случаев на сегодня в области – 402. Количество обследованных – 301 680.

ИСТОЧНИК KP.RU

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