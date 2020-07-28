В Череповце 18 человек заболело коронавирусом за последние сутки
В Вологодской области насчитывается 402 активных случаев коронавируса. На сегодня в том числе за сутки 27 новых случаев (18 – Череповец, 3 - г. Вологда, 2 - Череповецкий район, 2 - Грязовецкий район, 1 - Сокольский район, 1 – Кадуйский район).
На 28 июля на Вологодчине 2324 подтверждённых случая новой коронавирусной инфекции. Выздоровело от новой коронавирусной инфекции 1901 человек, в том числе за сутки 19.
708 – г. Вологда (+3)
620 – г. Череповец (+18)
162 – Грязовецкий район (+2)
156 – Шекснинский район
120 – Вологодский район
95 – Бабаевский район
80 – Кадуйский район (+1)
64 – Кирилловский район
62 – Великоустюгский район
42 – Череповецкий район (+2)
39 – Устюженский район
29 – Тотемский район
23 – Вытегорский район
23 – Сокольский район (+1)
22 – Кич-Городецкий район
16 – Чагодощенский район
11 – Харовский район
10 – Усть-Кубинский район
9 – Белозерский район
9 – Нюксенский район
8 – Тарногский район
5 – Никольский район
4 – Вожегодский район
3 – Бабушкинский район
3 – Вашкинский район
1 – Междуреченский район
Активных случаев на сегодня в области – 402. Количество обследованных – 301 680.
ИСТОЧНИК KP.RU