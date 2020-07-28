2020-07-28T10:55:52+03:00
Общество

В Вологде готовится обзорная экскурсия для всех желающих

"Кружевная линия" проведет туристов по историческому центру Вологды
Иван Чухнин
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Вот такая кружевная разметка уже появилась в Вологде. Фото cultinfo.ruВот такая кружевная разметка уже появилась в Вологде. Фото cultinfo.ru
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Новая обзорная пешеходная экскурсия по историческому центру Вологды "Кружевная линия" скоро станет доступна всем гостям областной столицы. Пройти ее можно самостоятельно - достаточно следовать специальной разметке на тротуаре. Длительность прогулки - около двух часов. За это время туристы "обойдут" главные достопримечательности Вологды: резной палисад, кремль, храмы, памятники деревянного зодчества, конечно же, символ вологждан - букву "О" и многое другое. Всего маршрут включает - 60 объектов.

Начертанную линия, по которой следует идти, нельзя будет спутать с другой дорожной разметкой - она выполнена кружевным элементом "вилюшка".

Инициатор проекта - областной Туристско-информационный центр. Сейчас первый пробный отрезок кружевной линии уже нанесен на Советском проспекте. В рамках проекта разработана карта-путеводитель, а также аудиогид по маршруту. Маршруту посвящен специальный раздел на сайте vologdatourinfo.ru. Там готовится информация о всех объектах маршрута.

Для любителей путешествовать с экскурсоводом - хорошая новость. Такая возможность будет предоставлеа. Планируется, что пройти по "кружевному" маршруту с экскурсоводом можно будет уже в конце августа. В это же время для любителей исследовать город самостоятельно будет доступен сайт проекта и бесплатная карта-путеводитель формата А3. А аудиогид появится чуть позже - в следующем году.

Как сообщают организаторы, авторская экскурсия "Кружевная линия" стартует от здания Туристско-информационного центра (Советский пр.,6). Кстати, в центре можно е совершенно бесплатно получить паспорт туриста по "Серебряному ожерелью России", открытку с ажурной кружевной птичкой - символом региона - для ярких фото, а также путеводители, которые помогут вам в путешествии по Вологодчине.

ИСТОЧНИК KP.RU

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