В Великом Устюге полиция вычислила и задержала грабителя

28 Июль 2020 2020-07-28T10:50:26+03:00

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В Великом Устюге задержан молодой грабитель. В полицию обратился 60-летний местный житель. Он рассказал, что когда шел домой из магазина, к нему подбежал молодой человек и потребовал деньги. Получив отказ, он силой отнял у мужчины 700 рублей и убежал.

Оперативно была составлена и распространена ориентировка. Спустя некоторое время сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Это ранее судимый местный житель 1999 года рождения.

Молодой грабитель рассказал, что увидел в магазине, как покупатель положил сдачу в карман. Поэтому он проследовал за ним, а затем отобрал деньги. Награбленное он потратил на собственные нужды.

По данному факту ОМВД России по Великоустюгскому району возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Грабителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU