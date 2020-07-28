2020-07-28T10:50:26+03:00
Общество

В Великом Устюге полиция вычислила и задержала грабителя

Тот отобрал у 60-летнего покупателя магазина сдачу
Иван Чухнин
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Ранее нападавший уже был судим.Ранее нападавший уже был судим.Фото: Елена ВАХРУШЕВА
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В Великом Устюге задержан молодой грабитель. В полицию обратился 60-летний местный житель. Он рассказал, что когда шел домой из магазина, к нему подбежал молодой человек и потребовал деньги. Получив отказ, он силой отнял у мужчины 700 рублей и убежал.

Оперативно была составлена и распространена ориентировка. Спустя некоторое время сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Это ранее судимый местный житель 1999 года рождения.

Молодой грабитель рассказал, что увидел в магазине, как покупатель положил сдачу в карман. Поэтому он проследовал за ним, а затем отобрал деньги. Награбленное он потратил на собственные нужды.

По данному факту ОМВД России по Великоустюгскому району возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Грабителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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