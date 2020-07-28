В Чагодощенском районе откроют скульптуру, посвященную летчикам

Фото: редакция районной газеты "Искра".

На окраине посёлка Сазоново Чагодощенского района будет открыта скульптурная композиция, посвященная подвигу советских летчиков в годы Великой Отечественной войны.

Площадка для памятника находится у федеральной автотрассы Вологда - Тихвин, так что ее увидят тысячи проезжающих.

Скульптуру установят на месте бывшего военного Пильнецкого аэродрома. Именно сюда в суровом 1941 году была перебазирована из Ленинградской области группа бомбардировщиков 57-го авиационного бомбардировочного полка Балтийского флота. Здесь располагалась и летная школа.

Как рассказывают военные историки, осенью 1941 году пал Тихвин, так что немцы намеревались выйти к реке Свирь, там соединиться с финскими войсками в Карелии. Так было бы замкнуто второе кольцо блокады вокруг Ленинграда. Но планам врагов не суждено сбыться, в том числе и благодаря Пильнецкому аэродрому.

Как рассказали местные журналисты, создан эскиз и уже готов памятник - там запечатлен образ летчика, защищающего наше мирное небо. Все создается благодаря спонсору, взявшему на себя все расходы. Такое решение принял Владимир Красулин - генеральный директор ООО "Кафе "Баранка".

В настоящий момент ведутся работы по установке памятника и благоустройству территории. Рядом с композицией планируется установить информационный стенд об истории Пильнецкого аэродрома.

Жительница Чагоды Марина Самойлова комментирует: "Все мы знали, что в этой стороне был аэродром. Есть документы, фотографии, воспоминания местных жителей... Но все существовало как бы отдельно. Никакого указателя, таблички не было. Как хорошо, что все это соединилось..."