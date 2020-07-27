Вологда надеется восстановить троллейбусные маршруты

27 Июль 2020 2020-07-27T15:57:02+03:00

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Мэр Вологды Сергей Воропанов рассказал, что администрация города сделала заявку на закупку по льготной цене 15 троллейбусов и 15 автобусов. Документы уйдут в департамент дорожного хозяйства, а потом в Минтранспорта. Ближайшая цель - восстановить работу троллейбусного парка, а в будущем использовать электробусы.

На данный момент в порядок приводится контактная сеть. Напомним, ранее Москва подарила областной столице списанные троллейбусы, они сейчас подготавливаются к работе. Мэр уточнил, что такой общественный транспорт лучше, чем с выпадающими на ходу дверями (инцидент произошел летом 2018 года на маршруте №4).

На сегодняшний день в городе нет ни одного троллейбусного маршрута.

ИСТОЧНИК KP.RU