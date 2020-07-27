В Вологде у продавщицы Пятерочки обнаружили Covid-19

27 Июль 2020 2020-07-27T14:41:10+03:00

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В Вологде у продавца магазина Пятерочка, что расположен на Гагарина, 80б, обнаружили коронавирус. У женщины заболел живот и она обратилась в поликлинику. Анализы на вирусную инфекцию оказались положительными. На рабочем месте провели дезинфекцию, а коллег отправили на карантин. Информацию подтвердили представители торговой сети.

Напомним, за минувшие сутки по состоянию на 27 июля погиб от вируса еще один вологжанин, заболело 26 человек по всему региону, в том числе двое из областной столицы и 18 из Череповца. 394 вологжанина активно болеют Covid-19. В Вологодской области все еще действует масочный режим.

ИСТОЧНИК KP.RU