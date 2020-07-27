В Череповце спасатели помогли упавшему с пятого этажа котику

27 Июль 2020 2020-07-27T12:34:14+03:00

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В городе металлургов местный житель обратился за помощью к сотрудникам спасательной службы: его домашний кот выпал из окна пятого этажа. Животное умудрилось выжить и приземлиться на крышу магазина. Оттуда необходимо было спустить зверя. ЧП произошло в минувшее воскресенье вечером в доме №159 по проспекту Победы.

Спасатели забрались на крышу, сняли кота и передали хозяину, - рассказал начальник спасслужбы Дмитрий Санакоев..

ИСТОЧНИК KP.RU