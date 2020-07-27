2020-07-27T12:34:14+03:00
Происшествия

В Череповце спасатели помогли упавшему с пятого этажа котику

Он приземлился на крышу магазина
Евдокия САХАРОВА
Поделиться:
--
Изменить размер текста:

В городе металлургов местный житель обратился за помощью к сотрудникам спасательной службы: его домашний кот выпал из окна пятого этажа. Животное умудрилось выжить и приземлиться на крышу магазина. Оттуда необходимо было спустить зверя. ЧП произошло в минувшее воскресенье вечером в доме №159 по проспекту Победы.

Спасатели забрались на крышу, сняли кота и передали хозяину, - рассказал начальник спасслужбы Дмитрий Санакоев..

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24