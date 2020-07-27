2020-07-27T11:11:28+03:00
Происшествия

В Череповце автомобилист ограбил пешехода

Ему не понравилось, что тот прогуливался по проезжей части
Евдокия САХАРОВА
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В городе металлургов агрессивному автомобилисту грозит до 7 лет лишения свободы. На него в полицию пожаловался пешеход: он рассказал правоохранителям, что его ограбили. Череповчанин гулял в Индустриальном районе города, когда на светофоре рядом остановилась машина, из которой вышел мужчина и затеял конфликт. Водителю не понравилось, что заявитель ходит по проезжей части. Завязалась драка, агрессор отобрал сумку пешехода и уехал.

Заявитель оценил сумму ущерба в 1,8 тысячи рублей. По приметам грабителя задержали в Заречье. 43-летний мужчина объяснил, что в сумке нашел лишь тысячу рублей, которые потратил на себя.

Теперь на скандалиста возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж, с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия».

ИСТОЧНИК KP.RU

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