Под Великим Устюгом на реке исчезли мужчина с мальчиком

27 Июль 2020 2020-07-27T10:59:10+03:00

Они ушли купаться и не вернулись

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В Великоустюгском районе пропал 47-летний мужчина с 13-летним мальчиком. Они исчезли в минувшее воскресенье - ушли купаться. Их одежду обнаружили у реки Стрига, недалеко от населенного пункта Пайкино Юдинского сельского поселения.

Пытаются найти и других пропавших вологжан. 65-летняя женщина уехала еще 17 июля в деревню Кошово Великоустюгского района. Больше ее никто не видел.

На границе Кадуйского и Бабаевского районов, д. Сосновка в лесу заблудилась 82-летняя женщина. Волонтеры собирают активистов для прочесывания местности.

Другой пропавший - 40-летний Александр Морозков 11 июля уехал из Вологды в Санкт-Петербург и исчез. Рост 180 см, голубые глаза, несколько татуировок: надпись "Байконур" и ракета на правом плече, на левом плече изображение животного, на груди R(+)I.

МЧС напоминает телефон доверия для Вологодской области: 72-99-99.

ИСТОЧНИК KP.RU