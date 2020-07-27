Вологжане будут платить за мусор по отдельной бумажке
Аквалайн вводит собственные квитанции со следующего месяца
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Начиная с августа жители Вологодской области будут платить за мусор по отдельному расчетно-платежному документу. Региональный оператор Аквалайн принял решение выдавать 315 тысячам потребителей собственные квитанции.
На бумажке будет описана информация о пенях, а отдельным блоком указано о наличии судебного приказа и размере госпошлины. Там же обещают подробно разъяснить, как можно оплатить услуги, в том числе и через личный кабинет клиента.
ИСТОЧНИК KP.RU