Вологжане будут платить за мусор по отдельной бумажке

27 Июль 2020 2020-07-27T10:03:32+03:00

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Начиная с августа жители Вологодской области будут платить за мусор по отдельному расчетно-платежному документу. Региональный оператор Аквалайн принял решение выдавать 315 тысячам потребителей собственные квитанции.

На бумажке будет описана информация о пенях, а отдельным блоком указано о наличии судебного приказа и размере госпошлины. Там же обещают подробно разъяснить, как можно оплатить услуги, в том числе и через личный кабинет клиента.

ИСТОЧНИК KP.RU