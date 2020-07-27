2020-07-27T10:03:32+03:00
Общество

Вологжане будут платить за мусор по отдельной бумажке

Аквалайн вводит собственные квитанции со следующего месяца
Евдокия САХАРОВА
Поделиться:
--
Изменить размер текста:

Начиная с августа жители Вологодской области будут платить за мусор по отдельному расчетно-платежному документу. Региональный оператор Аквалайн принял решение выдавать 315 тысячам потребителей собственные квитанции.

На бумажке будет описана информация о пенях, а отдельным блоком указано о наличии судебного приказа и размере госпошлины. Там же обещают подробно разъяснить, как можно оплатить услуги, в том числе и через личный кабинет клиента.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
78-летняя пенсионерка под Харовском переночевала в лесу
Под Великим Устюгом на реке исчезли мужчина с мальчиком
Вологжане будут платить за мусор по отдельной бумажке
Под Вологдой перевернулся микроавтобус: погибли двое
Жуть: в Вологде мотоциклист разбился насмерть
В Вологде светофоры сменили режим работы
В Череповце сгорела кухня многоэтажки
В реке Вологде нашли тело мужчины
В Вологде родились тройняшки
В Вологде нашли пропавшую девочку
20 заболевших коронавирусом выявлено за сутки в Череповце
В Вологде горожанка чуть не утонула в болоте
Пропавший в Сочи мужчина нашелся через четыре года живым и здоровым
Капитан ХК "Северсталь" и титулованный игрок клуба заболели коронавирусом
Подсчитали: Вологодская область вошла в лидеры по количеству вшей у населения
В трамвайное хозяйство Череповца вложат 4 миллиарда рублей
В Вологодской области рецидивист избил сожительницу доской до смерти
В Вологодской области от коронавируса погиб еще один человек
Очевидцы сняли на видео смерч в Соколе
В Вологде глава избиркома уходит в отставку
Работник колонии вынес говядину и продал ее
В Череповце спасли кошку, просидевшую несколько дней на дереве
В Вологде теперь можно помыться в общественной бане
Следователи выдвинули несколько версий пропажи девочки-велосипедистки
Прокуратура выявила массовые нарушения в вологодских лагерях