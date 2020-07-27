Под Вологдой перевернулся микроавтобус: погибли двое
ДТП произошло на 31 км трассы Вологда — Медвежьегорск
-Фото: Областной УГИБДД
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Утром минувшей субботы под Вологдой произошло ДТП с микроавтобусом Фольксваген Транспортер. Погибли водитель и пассажир.
Пресс-служба областного УМВД сообщила, что авария случилась на 31 км автодороги Вологда — Медвежьегорск в Вологодском районе. За рулем иномарки был 61-летний мужчина. В какой-то момент водитель не справился с управлением, машина вылетела в кювет и перевернулась. Он и его 58-летний пассажир скончались на место. Другого пассажира госпитализировали с травмами.
Обстоятельства происшествия уточняются специалистами.
ИСТОЧНИК KP.RU