В Вологде светофоры сменили режим работы
В Вологде на двух перекрестках светофоры сменили режим работы. От двух недель до месяца в тестовом режиме будут пересечения улиц Октябрьская – Мальцева и Мира – Чехова. Схемы движения нацелены на разделение встречных потоков. Специалисты оценят, насколько эксперимент будет успешен. В случае низкой эффективности такого решения, программы светофоров вернут в прежнее состояние.
По улице Октябрьской теперь сначала будет движение в сторону Мира, потом зеленый загорится только для встречного потока. Напомним, что поворот от центра налево с Октябрьской на Мальцева запрещен.
Аналогично организован и проезд по Чехова.
ИСТОЧНИК KP.RU