2020-07-26T19:44:38+03:00
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В Вологде светофоры сменили режим работы

На двух перекрестках используются новые схемы движения
Евдокия САХАРОВА
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В Вологде на двух перекрестках светофоры сменили режим работы. От двух недель до месяца в тестовом режиме будут пересечения улиц Октябрьская – Мальцева и Мира – Чехова. Схемы движения нацелены на разделение встречных потоков. Специалисты оценят, насколько эксперимент будет успешен. В случае низкой эффективности такого решения, программы светофоров вернут в прежнее состояние.

По улице Октябрьской теперь сначала будет движение в сторону Мира, потом зеленый загорится только для встречного потока. Напомним, что поворот от центра налево с Октябрьской на Мальцева запрещен.

Аналогично организован и проезд по Чехова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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