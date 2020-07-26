В Череповце сгорела кухня многоэтажки
В городе металлургов загорелась квартира в девятиэтажке на Ленина,11. ЧП произошло в 9 утра накануне. К счастью, благодаря спасателям обошлось без пострадавших.
В спасательной операции участвовало 19 человек личного состава и 7 единиц техники. Пожарные вытащили из дыма 67-летнюю хозяйку жилплощади и гостя. Десятерых соседей эвакуировали по лестничным маршрутам.
В огне пострадала микроволновка и кухня вокруг. Поверхности закопчены. Предполагается, что причиной возгорания стало неосторожное курение, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Вологодской области.
ИСТОЧНИК KP.RU