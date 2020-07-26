В Череповце сгорела кухня многоэтажки

26 Июль 2020 2020-07-26T13:50:58+03:00

Двух череповчан, находившихся в квартире, спасли пожарные

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В городе металлургов загорелась квартира в девятиэтажке на Ленина,11. ЧП произошло в 9 утра накануне. К счастью, благодаря спасателям обошлось без пострадавших.

В спасательной операции участвовало 19 человек личного состава и 7 единиц техники. Пожарные вытащили из дыма 67-летнюю хозяйку жилплощади и гостя. Десятерых соседей эвакуировали по лестничным маршрутам.

В огне пострадала микроволновка и кухня вокруг. Поверхности закопчены. Предполагается, что причиной возгорания стало неосторожное курение, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Вологодской области.

ИСТОЧНИК KP.RU