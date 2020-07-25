2020-07-25T15:24:40+03:00
Общество

В Вологде родились тройняшки

Впервые за этот год в областной столице появляется сразу тройня
Евдокия САХАРОВА
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В Вологде в областном роддоме на Пошехонском шоссе на свет появились тройняшки. Счастливое событие произошло в семье Максима и Ольги Артамоновых. Арсений, Савелий и Валерия стали первой тройней в областной столице за 2020 год. Новоиспеченных родителей поздравил даже мэр города. Он напомнил, что с 2017 года такие семьи получают субсидию в размере 500 тысяч рублей. В 2018 году единовременную выплату получили две семьи, в 2019 году - одна. Супруги планируют потратить наличность на приобретение жилья.

Семья Артамоновых поделилась, что в роду у них не было ни близнецов, ни тройняшек, поэтому событие было неожиданным, но радостным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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