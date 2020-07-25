2020-07-25T15:15:00+03:00
Происшествия

В Вологде нашли пропавшую девочку

13-летняя школьница где-то самовольно провела две ночи
Евдокия САХАРОВА
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В областной столице обнаружили пропавшего ребенка. 13-летняя Жасмин Успаева уехала вечером 22 июля на велосипеде из Ермаково и не вернулась домой. Беглянку искали даже по камерам видеонаблюдения, но нашли по информации от волонетров в районе улицы Фрязиновская в Вологде. Школьницу доставили в Следственный комитет для выяснения причин ее самовольного ухода из дома.

Девочка где-то провела две ночи. По факту пропажи ребенка было возбуждено уголовное дело. С подростком общаются специалисты: они пытаются выяснить, что побудило Жасмин уйти из дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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