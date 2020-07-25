В Вологде нашли пропавшую девочку

25 Июль 2020 2020-07-25T15:15:00+03:00

Изменить размер текста: A A

В областной столице обнаружили пропавшего ребенка. 13-летняя Жасмин Успаева уехала вечером 22 июля на велосипеде из Ермаково и не вернулась домой. Беглянку искали даже по камерам видеонаблюдения, но нашли по информации от волонетров в районе улицы Фрязиновская в Вологде. Школьницу доставили в Следственный комитет для выяснения причин ее самовольного ухода из дома.

Девочка где-то провела две ночи. По факту пропажи ребенка было возбуждено уголовное дело. С подростком общаются специалисты: они пытаются выяснить, что побудило Жасмин уйти из дома.

ИСТОЧНИК KP.RU