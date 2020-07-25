20 заболевших коронавирусом выявлено за сутки в Череповце

25 Июль 2020 2020-07-25T15:03:00+03:00

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Поступила новая информация по заболевшим Covid-19 на Вологодчине. За 25 июля зафиксировано 27 новых пациентов, при этом 20 из Череповца. Четыре случая выявлено в областной столице, два - в Кичменгско-Городецком районе, один - в Вологодском районе. 50 человек выздоровело за минувшие сутки.

Вчера сообщили о еще одном погибшем, всего с начала пандемии умерло 20 вологжан. Выявлено 2245 случаев заражения COVID-19. Большая часть в Вологде и Череповце. В двух районах нет ни одного заболевшего - в Верховажском и Сямженском.

ИСТОЧНИК KP.RU