В Вологде горожанка чуть не утонула в болоте

25 Июль 2020 2020-07-25T14:55:21+03:00

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В Вологде девушка по горло увязла в болоте. На ее истошные крики вызвали полицию.

В 4 утра поступил тревожный звонок: очевидцы пожаловались на вопли, доносившиеся из лесного массива неподалеку от улицы Граничной. На место выехал наряд ДПС: лейтенанты полиции Никита Крымов и Александр Чуркин.

Правоохранители на месте услышали женский голос, а по нему вышли на девушку, которая практически утонула в трясине. Вологжанка держалась из последних сил - ей удалось ухватиться за ветки кустов. Работники госавтоинспекции, рискуя жизнью, вытащили пострадавшую из топи.

Спасенная рассказала, что около часа ночи направилась на дачу к отцу, которая расположена в поселке Дорожный. Однако сбилась с пути и оказалась на болотах. В воде ей пришлось просидеть 3 часа.

ИСТОЧНИК KP.RU