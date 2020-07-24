2020-07-24T17:06:51+03:00
Общество

Пропавший в Сочи мужчина нашелся через четыре года живым и здоровым

Он оказался игроманом и крупным должником
Иван Чухнин
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Полиции удалось разыскать 32-летнего жителя Череповца, который исчез в Сочи, отдыхая там с семьей летом 2016 года. Он пропал, ничего не сказав жене, оставив ее с 4-летней дочерью, выйдя налегке утром из номера отеля.

Полиция тогда ничем не смогла помочь женщине. Череповчанка вернулась домой без мужа. Однако через две недели после исчезновения полиция сообщила, что он снимал деньги с банковской карты, то есть мужчина жив.

Сейчас стало известно, что все-таки произошло 4 года назад: мужчина подсел на азартные игры, играл на тотализаторе. В итоге накопил долги. Как сообщает портал "Живая Кубань", череповчанин объяснил полицейским, что решил исчезнуть, чтобы долги не повредили его семье. Он поселился в Ленинградской области. Беглеца нашли, когда он стал оформлять в банке кредит. Домой он возвращаться не намерен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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