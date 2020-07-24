Подсчитали: Вологодская область вошла в лидеры по количеству вшей у населения

24 Июль 2020 2020-07-24T14:15:52+03:00

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Вологодская область - в числе лидер необычного рейтинга. Он составлен по итогам 2019 года на основе открытых данных. Основным показателем является количество зараженных граждан на 100 тысяч проживающих на территории субъекта.

Средний показатель по стране - 139,09 случаев педикулеза на 100 тысяч населения. Вологодская область вошла в ТОП-10 - оказалась на почетном 7-м месте. На 100 тысяч населения в регионе зарегистрировано 108 случаев педикулеза. То есть на Вологодчине - более тысячи случаев.

Самыми вшивыми оказались Москва, Томская область, Архангельская, Магаданская, Астраханская, Сахалинская области.

Всего в 2019 году в стране было зарегистрировано 193 954 вшивых. Из них детей в возрасте до 14 лет - 53 528.

ИСТОЧНИК KP.RU