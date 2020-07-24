В трамвайное хозяйство Череповца вложат 4 миллиарда рублей

24 Июль 2020 2020-07-24T14:00:29+03:00

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По словам мэра Череповца, в городе металлургов собираются развивать трамвайный парк. Для этого в муниципальном учреждении даже сменили руководителя. Алексей Калашников ушел по соглашению сторон.

— Мы подали заявку в федеральную программу «Чистый воздух», хотим получить 30 новых трамваев, заменить пути и тяговые подстанции. Это около четырех миллиардов рублей инвестиций, - заявил мэр на встрече с работниками "Электротранса".

По его словам, есть много вопросов по зарплате и условиям труда на этом предприятии. Например, если в другом муниципальном предприятии - автоколонне № 1456, зарплата повышалась за последнее время дважды, то в «Электротрансе» — один раз на 10%. При этом деньги есть.

Руководитель Алексей Калашников проработал в «Электротрансе» почти всю жизнь, пройдя путь от слесаря до директора. Предприятие он возглавил 1 января 2012 года. Нового директора трамвайного предприятия могут назначить уже в августе, сообщает официальный сайт Череповца.

ИСТОЧНИК KP.RU