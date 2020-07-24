2020-07-24T17:03:53+03:00
Коронавирус Covid-19

Капитан ХК "Северсталь" и титулованный игрок клуба заболели коронавирусом

Всего плановая проверка обнаружила 9 инфицированных
Иван Чухнин
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Капитан ХК «Северсталь» Игорь Гераськин и самый титулованный игрок череповецкого команды Юрий Трубачёв оказались инфицированы коронавирусом. Об этом сообщает газета «Спорт-Экспресс». О состоянии здоровья заболевших не сообщается.

Из-за пандемии ХК"Северсталь" не поедет на сборы в Долгопрудном, которые были запланированы с 27 июля по 8 августа.

Появилась и официальная информация: «После плановой проверки всех спортсменов, тренеров и персонала ХК «Северсталь» были выявлены девять случаев заболевания коронавирусом.

Зараженные находятся на самоизоляции, под наблюдением медицинских специалистов. Болезнь протекает бессимптомно.

Остальная часть команды продолжает тренировочный процесс в Череповце».

Случаи COVID-19 зафиксированы во многих клубах: в столичном «Спартаке», нижегородском «Торпедо», омском «Авангарде, московском «Динамо». Ранее сообщалось о заболевшщих в череповецком «Алмазе».

ИСТОЧНИК KP.RU

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