В Вологодской области рецидивист избил сожительницу доской до смерти

24 Июль 2020 2020-07-24T13:48:13+03:00

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В Харовском районе от многочисленных травм погибла 31-летняя женщина.

Расследование уголовного дела завершено, сообщает СУ СК РФ. В ее гибели обвиняют ее 35-летнего сожителя. Его действия были квалифицированы как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшее по неосторожности смерть.

Тело погибшей нашли 3 мая около 05 часов 40 минут в квартире, расположенной на улице Новая. Сожитель погибшей пояснил, что она упала, после чего легла спать, а ночью он обнаружил, что она скончалась.

Но при осмотре тела следователи обнаружили на теле погибшей множественные телесные повреждения в области лица и переломы костей рук и бедра.

Удалось найти свидетелей того, как этой ночью мужчина избивал женщину на улице доской. У крыльца дома следователи обнаружили два деревянных бруска, которые и оказались орудием преступления.

Задержанный подозреваемый признался, что не застал женщину дома, нашел ее у подруги и по дороге домой неоднократно ее бил, а дома нанес еще несколько ударов, разбив при этом люстру и используя деревянный брусок.

Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за применение насилия в отношении другой женщины при похожих обстоятельствах.

Скоро суд рассмотрит дело по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU