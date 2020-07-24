В Вологодской области рецидивист избил сожительницу доской до смерти
В Харовском районе от многочисленных травм погибла 31-летняя женщина.
Расследование уголовного дела завершено, сообщает СУ СК РФ. В ее гибели обвиняют ее 35-летнего сожителя. Его действия были квалифицированы как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшее по неосторожности смерть.
Тело погибшей нашли 3 мая около 05 часов 40 минут в квартире, расположенной на улице Новая. Сожитель погибшей пояснил, что она упала, после чего легла спать, а ночью он обнаружил, что она скончалась.
Но при осмотре тела следователи обнаружили на теле погибшей множественные телесные повреждения в области лица и переломы костей рук и бедра.
Удалось найти свидетелей того, как этой ночью мужчина избивал женщину на улице доской. У крыльца дома следователи обнаружили два деревянных бруска, которые и оказались орудием преступления.
Задержанный подозреваемый признался, что не застал женщину дома, нашел ее у подруги и по дороге домой неоднократно ее бил, а дома нанес еще несколько ударов, разбив при этом люстру и используя деревянный брусок.
Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за применение насилия в отношении другой женщины при похожих обстоятельствах.
Скоро суд рассмотрит дело по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU