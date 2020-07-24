В Вологодской области от коронавируса погиб еще один человек
В Вологодской области подтверждена еще одна смерть от коронавируса. В регионе зафиксирован двадцатый летальный исход пациента, инфицированного коронавирусом. Скончался 71-летний мужчина, житель Кич-Городка с подтверждённым диагнозом COVID-19 и сопутствующими патологиями. Пациент был госпитализирован в реанимацию Великоустюгской ЦРБ. Несмотря на все усилия врачей, спасти пациента не удалось, сообщает оперативный штаб и приносит соболезнования родным и близким.
За сутки, н утро 24 июля, выздоровело 38 человек, новых - 26 новых случаев (18 пришлось на Череповец, 3 – Череповецкий район, 1 - г. Вологда, 1 – Вологодский район, 1 – Грязовецкий район, 1 – Кадуйский район, 1 – Шекснинский район).
695 – г. Вологда (+1)
552 – г. Череповец (+18)
158 – Грязовецкий район (+1)
156 – Шекснинский район (+1)
117 – Вологодский район (+1)
95 – Бабаевский район
75 – Кадуйский район (+1)
64 – Кирилловский район
61 – Великоустюгский район
38 – Устюженский район
40 – Череповецкий район (+3)
28 – Тотемский район
23 – Вытегорский район
20 – Сокольский район
20 – Кич-Городецкий район
16 – Чагодощенский район
11 – Харовский район
9 – Белозерский район
9 – Нюксенский район
9 – Усть-Кубинский район
8 – Тарногский район
5 – Никольский район
4 – Вожегодский район
3 – Бабушкинский район
1 – Междуреченский район
1 – Вашкинский район
Активных случаев на сегодня в области – 437. Погибших - 20 (+1). Количество обследованных – 293 345.
Как сообщает портал Город Че, коэффициент распространения на сегодня – 0,93. Запуск третьего этапа снятия ограничений возможен при показателе 0,5 или менее. Число заболевших шестой день держится на довольно высоком уровне - в среднем заболевает 26 человек в день.
ИСТОЧНИК KP.RU