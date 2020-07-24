В Вологодской области от коронавируса погиб еще один человек

24 Июль 2020 2020-07-24T14:06:40+03:00

Погиб еще один человек.

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В Вологодской области подтверждена еще одна смерть от коронавируса. В регионе зафиксирован двадцатый летальный исход пациента, инфицированного коронавирусом. Скончался 71-летний мужчина, житель Кич-Городка с подтверждённым диагнозом COVID-19 и сопутствующими патологиями. Пациент был госпитализирован в реанимацию Великоустюгской ЦРБ. Несмотря на все усилия врачей, спасти пациента не удалось, сообщает оперативный штаб и приносит соболезнования родным и близким.

За сутки, н утро 24 июля, выздоровело 38 человек, новых - 26 новых случаев (18 пришлось на Череповец, 3 – Череповецкий район, 1 - г. Вологда, 1 – Вологодский район, 1 – Грязовецкий район, 1 – Кадуйский район, 1 – Шекснинский район).

695 – г. Вологда (+1)

552 – г. Череповец (+18)

158 – Грязовецкий район (+1)

156 – Шекснинский район (+1)

117 – Вологодский район (+1)

95 – Бабаевский район

75 – Кадуйский район (+1)

64 – Кирилловский район

61 – Великоустюгский район

38 – Устюженский район

40 – Череповецкий район (+3)

28 – Тотемский район

23 – Вытегорский район

20 – Сокольский район

20 – Кич-Городецкий район

16 – Чагодощенский район

11 – Харовский район

9 – Белозерский район

9 – Нюксенский район

9 – Усть-Кубинский район

8 – Тарногский район

5 – Никольский район

4 – Вожегодский район

3 – Бабушкинский район

1 – Междуреченский район

1 – Вашкинский район

Активных случаев на сегодня в области – 437. Погибших - 20 (+1). Количество обследованных – 293 345.

Как сообщает портал Город Че, коэффициент распространения на сегодня – 0,93. Запуск третьего этапа снятия ограничений возможен при показателе 0,5 или менее. Число заболевших шестой день держится на довольно высоком уровне - в среднем заболевает 26 человек в день.

ИСТОЧНИК KP.RU