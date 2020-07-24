Очевидцы сняли на видео смерч в Соколе

24 Июль 2020 2020-07-24T12:36:10+03:00

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В Соколе прошел смерч. Он попал на видео. Автомобилисты, которые стали очевидцами и двигались по дороге с включенным авторегистратором, закачивают съемки с редким явлением природы в социальные сети.

Как сообщала "Комсомолка", смерчи на Вологодчине - довольно редкое явление. Но в это лето смерч проносился на востоке области, его видели в Кичменгско-Городецком районе. К счастью, основной путь он проделал по лесному массиву. 26 июня перед началом мощной грозы его увидели жители деревень Верхнего Спаса в Тарногском районе. Там отделались сломанными деревьями и несколькими снесенными крышами. Никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU