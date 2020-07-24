В Вологде глава избиркома уходит в отставку

24 Июль 2020 2020-07-24T11:35:11+03:00

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В Вологде председатель городской избирательной комиссии уходит в отставку. Об этом он сам сообщил в социальных сетях.

Полномочия он прекращает 27 июля, решение по заявлению об отставке и о прекращении полномочий председателя территориальной избирательной комиссии города Вологды уже принял областной избирком.

После отставки Максим Зуев намерен вернуться к своей прежней деятельности – адвокатуре. По его мнению, он это умеет делать лучше всего

«Я же вернусь к тому, что знаю и умею делать лучше всего – буду защищать права и законные интересы граждан," - пишет Максим. - ... я собирался вернуться в профессию и, решил, что сейчас это шаг будет наиболее своевременным. А полученные в последние годы навыки и знания явно не окажутся невостребованными...»

Адвокатский статус ему будет возвращен с 28 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU