Работник колонии вынес говядину и продал ее

24 Июль 2020 2020-07-24T11:19:27+03:00

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В Соколе сотрудник исправительного учреждения злоупотреблял полномочиями.

Его уволили с работы и отдали под суд. Следователи провели проверку материалов оперативно-розыскной деятельности сотрудников собственной безопасности ФКУ ИК-4 УФСИН России по Вологодской области.

Сотрудники выявили, что исчезло имущство с продовольственного склада колонии. Принято решение о возбуждении уголовного дела.

По версии следствия, 19 марта 2020 года 25-летний старший инспектор отдела коммунально-бытового, интендантского и хозяйственного обеспечения ИК-4 УФСИН России по Вологодской области под ложным предлогом доставки в столовую исправительного учреждения взял с продовольственного склада коробку с мясными блоками из говядины массой 24,4 кг стоимостью почти 4 тысячи рублей. На свом автомобиле он вывез продукты с территории колонии и продал.

В ходе следствия выяснилось, что деньги ему были нужны, чтобы получить деньги на ремонт оборудования в банно-прачечном комплексе учреждения.

С учетом того, что молодой человек ранее не судим, возместил причиненный ущерб, суд освободил его от уголовной ответственности с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 25 тыс. рублей в доход государства.

ИСТОЧНИК KP.RU