В Череповце спасли кошку, просидевшую несколько дней на дереве
Животное вымоталось, как и жители соседнего дома
-Фото: www.gorodche.ru
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В городе металлургов спасатели отчитались об очередной спасенной жизни. На этот раз - кошкиной. Животное забралось на тонкое дерево и никак не могло слезть в течение нескольких дней. В дежурно-диспетчерскую службу обратились местные жители, которым была небезразлична судьба котофея. Череповчане были так обеспокоены, что пожаловались даже депутатам.
Зверь забрался на высоту 4 этажа. Его удалось снять с помощью лестницы. Кошка оказалась диковатой - от стресса тут же вспрыгнула на второй этаж дома, а потом убежала.
ИСТОЧНИК KP.RU