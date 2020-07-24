В Череповце спасли кошку, просидевшую несколько дней на дереве

24 Июль 2020 2020-07-24T11:14:20+03:00

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В городе металлургов спасатели отчитались об очередной спасенной жизни. На этот раз - кошкиной. Животное забралось на тонкое дерево и никак не могло слезть в течение нескольких дней. В дежурно-диспетчерскую службу обратились местные жители, которым была небезразлична судьба котофея. Череповчане были так обеспокоены, что пожаловались даже депутатам.

Зверь забрался на высоту 4 этажа. Его удалось снять с помощью лестницы. Кошка оказалась диковатой - от стресса тут же вспрыгнула на второй этаж дома, а потом убежала.

ИСТОЧНИК KP.RU