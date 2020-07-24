В Вологде теперь можно помыться в общественной бане

24 Июль 2020 2020-07-24T11:06:53+03:00

Но в бассейн залезать нельзя

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В областной столице вновь открылись общественные бани. Кафе внутри них пока в нормальном режиме не работают - можно лишь купить напитки и продукты в заводской упаковке. Кроме того, запрещено использование бассейнов и купелей.

Открыты бани по адресам Советский проспект, 27а, Горького, 39а, Солодунова, 39 и Осановский проезд, 12. Вологжане смогут разместиться с расчетом один человек на 1,5 кв. метра, максимально получается по 20-25 человек одного пола.

Уточняйте время работы, оно изменилось! Вход в масках. Каждый 2 часа проводится дезинфекция помещений, а после каждого клиента обрабатывается посадочное место.

ИСТОЧНИК KP.RU