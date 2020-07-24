В Вологде теперь можно помыться в общественной бане
В областной столице вновь открылись общественные бани. Кафе внутри них пока в нормальном режиме не работают - можно лишь купить напитки и продукты в заводской упаковке. Кроме того, запрещено использование бассейнов и купелей.
Открыты бани по адресам Советский проспект, 27а, Горького, 39а, Солодунова, 39 и Осановский проезд, 12. Вологжане смогут разместиться с расчетом один человек на 1,5 кв. метра, максимально получается по 20-25 человек одного пола.
Уточняйте время работы, оно изменилось! Вход в масках. Каждый 2 часа проводится дезинфекция помещений, а после каждого клиента обрабатывается посадочное место.
ИСТОЧНИК KP.RU