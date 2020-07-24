2020-07-24T09:08:41+03:00
Происшествия

Следователи выдвинули несколько версий пропажи девочки-велосипедистки

Все они проверяются
Иван Чухнин
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В Вологодском районе ищут девочку-подростка. К поискам подключились следователи СК России. 13-летняя девочка уехала на

велосипеде и не вернулась домой ночевать 22 июля в деревне Ермаково.

Следователями СК России проверяются записи камер видеонаблюдения по направлению возможных путей ее следования на велосипеде, к поискам привлечена

общественность и волонтерские организации, проверяются дороги, канавы,

водоемы для проверки версии несчастного случая. Устанавливается и

опрашивается весь круг общения девочки. По некоторым данным, она могла

отправиться к знакомым или родственникам в Вологду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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