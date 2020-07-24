Следователи выдвинули несколько версий пропажи девочки-велосипедистки
В Вологодском районе ищут девочку-подростка. К поискам подключились следователи СК России. 13-летняя девочка уехала на
велосипеде и не вернулась домой ночевать 22 июля в деревне Ермаково.
Следователями СК России проверяются записи камер видеонаблюдения по направлению возможных путей ее следования на велосипеде, к поискам привлечена
общественность и волонтерские организации, проверяются дороги, канавы,
водоемы для проверки версии несчастного случая. Устанавливается и
опрашивается весь круг общения девочки. По некоторым данным, она могла
отправиться к знакомым или родственникам в Вологду.
ИСТОЧНИК KP.RU