2020-07-24T08:52:22+03:00
Общество

Прокуратура выявила массовые нарушения в вологодских лагерях

В регионе работает всего 9 сезонных учреждений
Иван Чухнин
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Областная прокуратура проверила загородные детские лагеря и выявила 40 нарушений

трудового законодательства и санитарных требований. Претензии были, главным образом, к организации питания отдыхающих школьников.

Так, в лагере в Никольском районе ненадлежащим образом вели журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья. Разнообразием еда детей не отличалась - не было соответствия утвержденному меню, повара злоупотребляли готовкой макарон. Территория стадиона заросла травой - увеличился риск укусов клещей. передают насекомые. Нарушения выявили и в лагере «Дружба», недалеко от Вотчины Деда Мороза.

Нарушение в одном из детских учреждений вожатых и воспитателей принимали на работу без справки об отсутствии судимостей. В санатории "Бообровниково" ребенок получил травму - в вину это поставлено воспитателю.В Тотемском районе сервировкой столов перед приёмом пищи, как в старые добрые времена, занимались дети младше 14 лет. Сейчас это запрещено.

Планировалось, что дети на территории региона отдохнут в 14 загородных лагерях. Но открылись 9, там отдыхают более тысячи школьников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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