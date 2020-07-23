2020-07-23T14:45:55+03:00
Общество

В Вологде власти опасаются паводка из-за циклона

В городе введен режим повышенной готовности
Иван Чухнин
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Режим повышенной готовности до 31 июля введен для городских сил и средств в

связи с прохождением циклона. В регионе выпадают обильные осадки, такая погода несет угрозу паводка. Синоптики прогнозируют дожди до конца недели. В выходные ожидается потепление до + 23 и небольшой перерыв с осадками. На следующей неделе вновь дожди, но уже не такие обильные, в понедельник возможна гроза. Поскольку циклон несет и теплые и холодные массы воздуха, не исключается и сильный шквалистый ветер.

Как рассказала пояснила начальник отдела гидрологии областного Центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды Ирина Риммер, почва перенасыщена влагой, и осадки, которые выпадают всю последнюю неделю, попадают в водоемы. На 23 июля уровень воды в реке Вологде составляет 250 см, это выше среднемноголетних значений на 100 см.

Резкого подъема пока не наблюдается, поскольку река имеет возможность сбрасывать излишки воды в Сухону, где зафиксировано снижение уровней. Тем не менее, риски подъема воды сохраняются. По словам Ирины Риммер, возможен кратковременный выход из берегов малых рек - Шограш, Евковка, Содема.

ИСТОЧНИК KP.RU

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