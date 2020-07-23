Под Вологдой пропала 13-летняя девочка на синем велосипеде

23 Июль 2020 2020-07-23T13:57:42+03:00

Ее ищут полиция и волонтеры

Изменить размер текста: A A

В Вологодском районе пропала юная велосипедистка. 13-летний подросток на велосипеде исчезла в поселке Ермаково

Жасмин Успаева пропала 22 июля. Ее видели рядом с магазином "Корзиночка" в поселке в 8 вечера. Но домой - на улицу Южная, она так и не появилась. ПСО "ЮК-Спас" ищет очевидцев: любая информация может помочь в поисках.

Девочка была одета в зеленую футболку, джинсовую куртку, спортивные брюки, белые кроссовки с зеленой подошвой и шнурками. Ее рост -154 сантиметра, волосы - русые, глаза-серые.

При себе имела синий пакет, 100 рублей, телефон Самсунг с разбитым экраном. Велосипед - с синей рамой, руль замотан белой изолентой.

Просьба всех, имеющих информацию, позвонить по номерам: 102 - полиция или 8 921 123 88 80 - волонтеры.

ИСТОЧНИК KP.RU