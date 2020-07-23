Вологжанин три месяца жил на пенсию умершего друга

23 Июль 2020 2020-07-23T13:01:10+03:00

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В отдел полиции в Вологде поступило заявление из Пенсионного фонда - с карты умершего вологжанина каждый месяц списывали пенсионные накопления. Всего пропало около 29 тысяч рублей. Подозрение пало на приятеля умершего.

45-летний вологжанин рассказал, что в течение нескольких лет пенсионер проживал в его квартире, так как своего жилья не имел. Длительное время он болел и был прикован к постели. Поэтому он отдал свою банковскую карту хозяину квартиры. Тот покупал ему продукты и алкоголь.

После смерти приятеля мужчина продолжал делать покупки по карте товарища. Через три месяца Пенсионный фонд, исправно плативший умершему пенсию, спохватился. И, увидев, что деньги с карты списаны, обратился в полицию.

Мужчине шьют дело по статье «Мошенничество». Санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет, сообщили в пресс-службе УМВД по Вологодской области.

ИСТОЧНИК KP.RU