В Вологодской области за сутки заболело коронавирусом 27 человек

23 Июль 2020 2020-07-23T12:39:59+03:00

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Обновлена информация по коронавирусу на утро 23 июля. За сутки в регионе - 27 новых случаев (17 – Череповец, 6 – Череповецкий район, 1 – Тотемский район, 1 – Шекснинский район, 1 – Никольский район, 1 – Великоустюгский район). На Вологодчине выздоровели от новой коронавирусной инфекции 1723 человека, в том числе за сутки - 30.

Итоговая картина такова: на сегодня в регионе 2192 подтверждённых случая новой коронавирусной инфекции,

694 – г. Вологда

534 – г. Череповец (+17)

157 – Грязовецкий район

155 – Шекснинский район (+1)

116 – Вологодский район

95 – Бабаевский район

74 – Кадуйский район

64 – Кирилловский район

61 – Великоустюгский район (+1)

38 – Устюженский район

37 – Череповецкий район (+6)

28 – Тотемский район (+1)

23 – Вытегорский район

20 – Сокольский район

20 – Кич-Городецкий район

16 – Чагодощенский район

11 – Харовский район

9 – Белозерский район

9 – Нюксенский район

9 – Усть-Кубинский район

8 – Тарногский район

5 – Никольский район (+1)

4 – Вожегодский район

3 – Бабушкинский район

1 – Междуреченский район

1 – Вашкинский район

Активных случаев на сегодня в области – 450. Количество обследованных – 290 370

ИСТОЧНИК KP.RU