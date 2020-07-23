В Вологодской области за сутки заболело коронавирусом 27 человек
Обновлена информация по коронавирусу на утро 23 июля. За сутки в регионе - 27 новых случаев (17 – Череповец, 6 – Череповецкий район, 1 – Тотемский район, 1 – Шекснинский район, 1 – Никольский район, 1 – Великоустюгский район). На Вологодчине выздоровели от новой коронавирусной инфекции 1723 человека, в том числе за сутки - 30.
Итоговая картина такова: на сегодня в регионе 2192 подтверждённых случая новой коронавирусной инфекции,
694 – г. Вологда
534 – г. Череповец (+17)
157 – Грязовецкий район
155 – Шекснинский район (+1)
116 – Вологодский район
95 – Бабаевский район
74 – Кадуйский район
64 – Кирилловский район
61 – Великоустюгский район (+1)
38 – Устюженский район
37 – Череповецкий район (+6)
28 – Тотемский район (+1)
23 – Вытегорский район
20 – Сокольский район
20 – Кич-Городецкий район
16 – Чагодощенский район
11 – Харовский район
9 – Белозерский район
9 – Нюксенский район
9 – Усть-Кубинский район
8 – Тарногский район
5 – Никольский район (+1)
4 – Вожегодский район
3 – Бабушкинский район
1 – Междуреченский район
1 – Вашкинский район
Активных случаев на сегодня в области – 450. Количество обследованных – 290 370
ИСТОЧНИК KP.RU