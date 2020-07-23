В Вологодской области банда "черных риэлторов" убивала одиноких пенсионеров

23 Июль 2020 2020-07-23T11:55:21+03:00

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В Вологодской области расследуется уголовное дело в отношении банды «черных риелторов». Следователи-криминалисты СК России сообщают, что было обнаружено тело еще одного убитого пенсионера. Мужчина был зарыт в лесополосе.

Как сообщил руководитель регионального управления СК России Эдуард Шрамко в ходе интернет-брифинга, при расследования уголовного дела в отношении группы «черных риелторов» по факту безвестного исчезновения одинокого 64-летнего пенсионера и мошеннических действий с его недвижимостью, был выявлен факт еще одного аналогичного убийства.

Убит 67-летний вологжанин, тело которого в ходе многочисленных поисковых мероприятий удалось обнаружить также в Вологодском районе.

Напомним, об убитом 64-летнем вологжанине следователи сообщали в июне. Он проживал один в трехкомнатной квартире. В январе 2020 года он перестал выходить на связь. Родственники обратились в полицию с заявлением о его безвестном исчезновении. При проверке вещей вологжанина вскрылось отсутствие его паспорта. Удалось выяснить, что по нему в соседней области была предпринята попытка зарегистрировать право собственности на недвижимость.

В результате человека, представившееся именем пропавшего вологжанина, смогли задержать, а затем и его троих предполагаемых соучастников. Они были доставлены в Вологду.

В отношении троих мужчин и женщины следователями СКР возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ, по факту покушения на совершение мошеннических действий с трехкомнатной квартирой пропавшего, по факту совершения мошеннических действий с денежными средствами потерпевшего и по факту кражи его имущества. Все уголовные дела соединены в одно производство. Затем было обнаружено тело убитого 64-летнего хозяина жилища.

Началась проверка причастности к исчезновению других одиноких граждан. Сотрудниками регионального УМВД удалось установить примерное место нахождения тела еще одного вологжанина - 67-летнего владельца 4-комнатной квартиры в областном центре. Захороненное в Вологодском районе тело пенсионера следователи обнаружили и извлекли. Личность погибшего проверяется проведением генотипоскопической экспертизы. На версию о криминальных причинах исчезновения вологжанина следователей навела неудачная попытка одного из обвиняемых расплатиться его банковской картой.

При поиске тела пропавшего вологжанина следователи анализировали большой массив полученной информации. Наибольшие подозрения у криминалистов СКР вызывала дача одного из арестованных. На приусадебном участке и прилегающей к нему территории в течение двух недель проводились поисковые мероприятия.

Следователи-криминалисты СК России искали следы проседания грунта, нарушения поверхностного слоя почвы, применяли щупы. В результате в одном из подозрительных мест в лесополосе за пределами дачного участка в ходе раскопок следователи обнаружили захороненное тело мужчины. В ходе обысков в квартире, автомашине и даче главного обвиняемого были обнаружены документы на имя 67-летнего вологжанина.

Уголовные дела об убийстве пенсионеров соединены в одно производство в связи с признаками серийности, схожими обстоятельствами их совершения и данными, указывающими на причастность одного и того же лица к их совершению. Экспертные исследования выявили огнестрельное ранение у каждого из погибших пенсионеров, оба тела были захоронены в земле после расчленения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.vologda.kp.ru/video/embed/792162" frameborder="0"></iframe> В Вологде застрелили, расчлении и закопали двух владельцев квартир..

ИСТОЧНИК KP.RU