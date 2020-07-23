Три путешественника на лодках, пропавшие накануне в Вологодской области, нашлись

23 Июль 2020 2020-07-23T09:52:15+03:00

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Пропавшие в Вологодской области братья-туристы нашлись. Как накануне сообщала "Комсомолка", три брата справлялись по реке Андоме в Вытегорском районе. Путешественники 22, 16 и 12 лет намеревались пройти по реке на двух лодках «Фрегат» от деревни Щекино до деревни Губаревки.

Однако связь с ними оборвалась. Родители подняли тревогу. На место выехали спасатели. С родственниками работал психолог.

Однако вечером, около девяти часов, ребята первыми вышли на связь. Они сообщили, что с ними все в порядке. Братья находятся возле деревни Мокачёво, медицинская помощь им не требуется.

МЧС напоминает, что туристские группы должны проинформировать службы ведомства о своих путешествиях еще за 10 дней до их начала. Это можно сделать онлайн на сайте ведомства. Информацию о составе участников, руководителях, контактные телефоны, подробную информацию о маршруте сотрудники МЧС обязаны обработать и передать в спасательное подразделение, в зоне ответственности которого находится территория, по которой проложен маршрут.

ИСТОЧНИК KP.RU