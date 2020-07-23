2020-07-23T07:48:54+03:00
Авто

В Череповце в Заречье наряды ППС будут регулировать движение

Дорожная ситуация может ухудшиться на ремонтируемом путепроводе
Евдокия САХАРОВА
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Фото со страницы мэраФото со страницы мэраФото: vk.com
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Мэр Череповца сообщил, что в пятницу и воскресенье сотрудники ГИБДД могут начать вручную регулировать транспортный поток на ремонтируемом путепроводе на улице Архангельской в Заречье. Он посетовал, что его полномочия не распространяются и на мост через Суду - можно было бы эффективнее решить проблему с пробками.

Сейчас разбирается правая часть путепровода. Когда новый мост через Шексну начнет эксплуатироваться, максимальная пропускная способность будет обеспечена на участке от Южного до Северного шоссе. Реконструкция должна завершиться в следующем году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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