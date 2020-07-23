На Вологодчине очередной лось уничтожил машину и сбежал
ЧП произошло на трассе А-114
-Фото: Областной УГИБДД
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Накануне на автодороге Вологда — Новая Ладога произошло ДТП с участием дикого зверя. В 21:25 на 138 километре федеральной трассы А-114 Хендай Крета наехал на лося. 36-летний водитель-череповчанин не смог уйти от столкновения: животное появилось на дороге внезапно, сообщают в ГИБДД Череповецкого района.
Иномарка получила серьезные механические повреждения из-за аварии, а виновник скрылся в лесополосе.
ИСТОЧНИК KP.RU