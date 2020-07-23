2020-07-23T07:38:59+03:00
Происшествия

На Вологодчине очередной лось уничтожил машину и сбежал

ЧП произошло на трассе А-114
Евдокия САХАРОВА
Поделиться:
--Фото: Областной УГИБДД
Изменить размер текста:

Накануне на автодороге Вологда — Новая Ладога произошло ДТП с участием дикого зверя. В 21:25 на 138 километре федеральной трассы А-114 Хендай Крета наехал на лося. 36-летний водитель-череповчанин не смог уйти от столкновения: животное появилось на дороге внезапно, сообщают в ГИБДД Череповецкого района.

Иномарка получила серьезные механические повреждения из-за аварии, а виновник скрылся в лесополосе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Череповце в Заречье наряды ППС будут регулировать движение
На Вологодчине очередной лось уничтожил машину и сбежал
В Череповце уничтожат кладбище кораблей
Череповецкие полицейские попали на доску позора
Юные туристы перестали выходить на связь в Вологодской области
20 километров трассы Вологда-Новая Ладога расширят за 10 млрд рублей
Вологодские отморозки задушили пенсионерку из-за 200 рублей, набора ложек, двух стаканов, утюга и пылесоса
Череповецкая полиция задержала организатора интернет-магазина по продаже наркотиков
В Вологодской области в реке нашли тело бывшего судебного пристава
Еще 25 человек признаны инфицированными в Вологодской области
Вологодчина лидер роста качества жизни в стране
В Соколе мужчина сжег свою "Волгу"
Череповчанка выносила мимо кассы средства ухода за волосами