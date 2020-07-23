В Череповце уничтожат кладбище кораблей

23 Июль 2020 2020-07-23T07:30:34+03:00

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В городе металлургов собираются улучшить внешний вид центра города: уберут кладбище кораблей. В самом сердце Череповца, у Соборной горки, расположился «Череповецкий пассажирский порт», где, по словам мэра Вадима Германова, много сомнительных плавсредств.

Решение суда еще от 14 мая 2019 года до сих пор не реализовано собственником. Мэр напомнил, что из-за бездействия уже был затоплен раритетный дебаркедер. Муниципалитет принял решение убрать "кладбище" самостоятельно.

ИСТОЧНИК KP.RU