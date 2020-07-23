Череповецкие полицейские попали на доску позора

23 Июль 2020 2020-07-23T07:23:17+03:00

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В городе металлургов 19 июля произошло ЧП с участием наряда ППС. Об этом сообщила группа ВКонтакте «ДОСКА ПОЗОРА г. Череповец». Полицейские приехали на вызов на улицу Комсомольскую, 2 в 21:56. Есть запись с камеры видеонаблюдения, где видно, что правоохранители дергают череповчанку, пытаются запихнуть в машину.

По словам пострадавшей, она вызвала полицию, чтобы успокоить пьющих неадекватных шумных соседей. Специалисты посмотрели на ситуацию, а мер не предприняли - вместо этого, начали ее оскорблять. "Защитники" представиться не пожелали, тогда женщина вышла на улицу записать номер машины.

Пресс-служба УМВД объяснила ситуацию так: череповчанка с 2016 года написала три десятка заявлений на мужа и соседей. Полиции она в этот раз нахамила, тогда служители правопорядка поняли ситуацию и решили уехать. Женщина была трезвая, ее никто не задерживал. Она подала жалобу на полицейских. Назначена проверка.

Полиция Череповца попала на доску позора.Возникла потасовка между местной жительницей и нарядом ППС. Видео попало в группу "Доска позора г. Череповец"

ИСТОЧНИК KP.RU