2020-07-22T17:21:02+03:00
Происшествия

Юные туристы перестали выходить на связь в Вологодской области

Они сплавлялись на лодках по реке Андома
Иван Чухнин
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Юные туристы перестали выходить на связь. Пресс-служба областного управления МЧС сообщила о поисках юных туристов. Они сплавлялись в Вытегорском районе на лодках, но перестали выходить на связь. Родные забили тревогу.

Как стало известно, три брата 22, 16 и 12 лет сплавлялись по реке Андоме на двух резиновых лодках «Фрегат». Ребята должны пройти по воде от деревни Щекино до деревни Губаревка.

Сегодня, 22 июля, в 14:00 спасателям поступило сообщение, что туристы перестали выходить на связь. Сотрудники МЧС срочно отправились на поиски потеряшек: привлечены 10 человек и три единицы техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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