Юные туристы перестали выходить на связь в Вологодской области
Юные туристы перестали выходить на связь. Пресс-служба областного управления МЧС сообщила о поисках юных туристов. Они сплавлялись в Вытегорском районе на лодках, но перестали выходить на связь. Родные забили тревогу.
Как стало известно, три брата 22, 16 и 12 лет сплавлялись по реке Андоме на двух резиновых лодках «Фрегат». Ребята должны пройти по воде от деревни Щекино до деревни Губаревка.
Сегодня, 22 июля, в 14:00 спасателям поступило сообщение, что туристы перестали выходить на связь. Сотрудники МЧС срочно отправились на поиски потеряшек: привлечены 10 человек и три единицы техники.
ИСТОЧНИК KP.RU