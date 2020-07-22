2020-07-22T16:34:42+03:00
Общество

20 километров трассы Вологда-Новая Ладога расширят за 10 млрд рублей

Между развязкой на станции Дикая и до поворота на Стризнево вдоль трассы начали рубить кусты
Иван Чухнин
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Вологодской области начали расширять участок трассы "Вологда - Новая Ладога". Там начали вырубать кустарники и деревья: 20 километров оживленной дороги будут 4-х полосными. Очистка полосы отвода от растительности ведется от развязки на станцию Дикая до поворота на деревню Стризнево.

По информации правительства области, транспортный поток здесь достигает 40 тысяч автомобилей в сутки, они идут плотно друг за другом, не имея возможности для маневрирования. Вероятно, потому здесь довольно высокий уровень аварийности: ежегодно здесь происходят десятки смертельных ДТП.

Расширение трассы позволит спасти человеческие жизни. О расширении федеральной трассы на участке между Вологдой и Череповцом просил лично президента Владимира Путина в августе прошлого года в ходе личной встречи глава региона Олег Кувшинников. Стоимость запланированных работ - более 10 млрд рублей.

Контракт на реконструкцию участка трассы с 14 по 35 километр был заключен между ФКУ Упрдор "Холмогоры" и компанией "ВАД" в марте текущего года, разрешение на проведение строительно-монтажных работ получили в мае.

В планах дорожников - обустроить четыре полосы на участке с 85 по 115 километры, сейчас для этого проводятся проектно-изыскательские работы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
20 километров трассы Вологда-Новая Ладога расширят за 10 млрд рублей
Вологодские отморозки задушили пенсионерку из-за 200 рублей, набора ложек, двух стаканов, утюга и пылесоса
Череповецкая полиция задержала организатора интернет-магазина по продаже наркотиков
В Вологодской области в реке нашли тело бывшего судебного пристава
Еще 25 человек признаны инфицированными в Вологодской области
Вологодчина лидер роста качества жизни в стране
В Соколе мужчина сжег свою "Волгу"
Череповчанка выносила мимо кассы средства ухода за волосами
Мальчик залез за дерево за кошкой и не смог спуститься сам
Пенсионерка в течение 9 часов переводила мошенникам миллионы
Из вологодских сомов-гигантов сделают чучела
В вологодские реки выпустили 22 тысячи мальков "царской" рыбы
За массовую гибель рыбы под Вологдой злоумышленникам грозит лишение свободы до 2 лет
Учителя из сгоревшей тарногской школы ищут работу
Банк УРАЛСИБ снизил ставки по ипотечным программам
В Вологде малыш разбил голову из-за веток на площади Чайковского
Вологодская статистика по выздоровевшим от коронавируса разнится с федеральной
В Вологодской области два брата осуждены за два кровоподтека полицейским
Пьяный мужчина разъезжал по реке Шексне на моторке
Вологжанка обокрала соседское чучело
В Вологодской области среди инфицированнных коронавирусом каждый 14 - медик
В Вологодской реке массово погибает рыба
В Вологде начали обустройство бульвара по улице Пирогова
В Вологде решили заменить светильники
Череповчанка сбросила за три месяца 23 килограмма
От Череповца до Белозерска обновят дорогу
В Кадуйском районе иномарка сбила насмерть велосипедистку на встречке
В Череповце на водоканале нашли мертвую сотрудницу