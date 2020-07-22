20 километров трассы Вологда-Новая Ладога расширят за 10 млрд рублей

22 Июль 2020 2020-07-22T16:34:42+03:00

Между развязкой на станции Дикая и до поворота на Стризнево вдоль трассы начали рубить кусты

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В Вологодской области начали расширять участок трассы "Вологда - Новая Ладога". Там начали вырубать кустарники и деревья: 20 километров оживленной дороги будут 4-х полосными. Очистка полосы отвода от растительности ведется от развязки на станцию Дикая до поворота на деревню Стризнево.

По информации правительства области, транспортный поток здесь достигает 40 тысяч автомобилей в сутки, они идут плотно друг за другом, не имея возможности для маневрирования. Вероятно, потому здесь довольно высокий уровень аварийности: ежегодно здесь происходят десятки смертельных ДТП.

Расширение трассы позволит спасти человеческие жизни. О расширении федеральной трассы на участке между Вологдой и Череповцом просил лично президента Владимира Путина в августе прошлого года в ходе личной встречи глава региона Олег Кувшинников. Стоимость запланированных работ - более 10 млрд рублей.

Контракт на реконструкцию участка трассы с 14 по 35 километр был заключен между ФКУ Упрдор "Холмогоры" и компанией "ВАД" в марте текущего года, разрешение на проведение строительно-монтажных работ получили в мае.

В планах дорожников - обустроить четыре полосы на участке с 85 по 115 километры, сейчас для этого проводятся проектно-изыскательские работы.

ИСТОЧНИК KP.RU