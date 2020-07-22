2020-07-22T14:27:24+03:00
Происшествия

Вологодские отморозки задушили пенсионерку из-за 200 рублей, набора ложек, двух стаканов, утюга и пылесоса

Молодые вологжане грабили квартиры, убивая пенсионерок
Иван Чухнин
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Фото СУ СК: идет следственный эксперимент.Фото СУ СК: идет следственный эксперимент.
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Отмозрозки ремонтировали квартиры у пенсионерок, а потом убивали. Следователи СК России сообщили о завершении расследования уголовного дела о серии разбойных нападений на женщин и их убийстве.

Два вологжанина 1998 года рождения обвиняются в совершении убийства двух престарелых женщин из корыстных побуждений, разбойных нападений, уничтожения чужого имущества, кражи и хищения документов.

Расследование началось в ноябре 2019 года: из своей квартиры исчезла 81-летняя вологжанка. Следователи заподозрили в причастности двух молодых людей, которые у нее делали ремонт. В полиции ремонтники рассказали жуткую правду: пожилую вологжанку они убили, вывезли за город и там закопали.

В машину она села сама - отморозки предложили съездить, якобы, в управляющую компанию для оформления документов по ремонту. По их признанию, женщину они хотели увезти из квартиры и в это время совершить кражу, но она почувствовала опасность и из автомашины в районе гаражей на улице Поселковой, куда ее привезли, выходить отказалась. Тогда ее задушили. Тело закопали в поле у деревни Спас. Забрав ключ, они забрали из квартиры 24 тысячи рублей, а также кольцо, кулон, серьги и цепочки из драгоценных металлов.

Следователи выяснили, что это преступление было у парочки не одно. Отморозки совершили еще одно убийство. В начале сентября 2019 года тело 87-летней женщины было обнаружено на месте тушения пожара ее квартиры. Экспертиза показала, что она погибла до пожара: была задушена.

Подозреваемые рассказали, что они пытались ее усыпить, добавив в чай снотворное. Но не дождавшись, когда она заснет, задушили женщину принесенной с собой веревкой. В квартире они нашли и забрали с собой 200 рублей, набор из десертных ложек, 2 стеклянных стакана с подстаканниками, утюг и робот-пылесос. Чтобы скрыть следы преступления, они купили на автозаправке бензин, вернулись в квартиру и устроили пожар.

Как сообщает СУ СК, с целью установления всех обстоятельств разыскано и допрошено свыше 40 свидетелей, проведено более 20 экспертиз, включая анализ ДНК, судебно-медицинские исследования, товароведческие и другие. Часть похищенного имущества удалось обнаружить в одежде, в автомашине и в жилище обвиняемых. Одно из веских доказательств - на ключах от сгоревшей квартиры найдены следы с установленным генотипом.

Расследование уголовного дела завершено, фигурантам предъявлено окончательное обвинение по шести статьям Уголовного кодекса РФ, одна из которых предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы, сообщает следственное управление СК РФ по Вологодской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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