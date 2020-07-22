2020-07-22T13:12:16+03:00
Происшествия

Череповецкая полиция задержала организатора интернет-магазина по продаже наркотиков

Его этапировали из Мурманска в Череповец
Иван Чухнин
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Череповецкие полицейские задержали создателя крупного интернет-магазина по продаже наркотиков. Его нашли и задержали в Мурманске. Это был единственный участник организованной преступной группировки, которому удалось скрыться. Он находился в федеральном розыске.

Его пять сообщников были задержаны ранее, еще в мае уголовное дело отправлено в суд. У наркопродавцов было изъято около 10 килограммов наркотиков и психотропных веществ. К делу приобщены компьютеры, банковские карты, деньги и приспособления для расфасовки наркотиков.

Как сообщает пресс-служба ведомства, шестеро мужчин создали интернет-магазин, наркотики через закладки они распространяли в Вологодской и Мурманской областях, а также в Республике Карелия.

Сбежавшего организатора преступного бизнеса сотрудники полиции нашли в мурманской съемной квартире. 41-летний подозреваемый в ходе спецоперации был задержан, у него были изъяты фальшивый паспорт, электронные весы, сим-карты, мобильные телефоны и ноутбуки. Беглеца уже доставили в город металлургов, он заключен под стражу. Ведутся следственные действия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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