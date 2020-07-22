Еще 25 человек признаны инфицированными в Вологодской области

22 Июль 2020 2020-07-22T11:49:38+03:00

15 человек заболели в Череповце

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25 вологжан узнали, что они инфицированы коронавирусом за последние сутки. А 23 - были признаны выздоровевшими.

К 22 июля на Вологодчине выздоровели от новой коронавирусной инфекции 1693 человека, в регионе 2165 подтверждённых случаев. Активных случаев на сегодня в области – 453. Количество обследованных – 287 698.

Прирост заболевших за последние сутки дали : 15 – Череповец, 2 - Вологда, 2 – Кадуйский район, 2 – Тотемский район, 1 – Вологодский район, 1 – Грязовецкий район, 1 – Кирилловский район, 1 – Устюженский район.

Картина по муниципалитетам на утро 22 июля такова: 694 – г. Вологда (+2)

517 – г. Череповец (+15)

157 – Грязовецкий район (+1)

154 – Шекснинский район

116 – Вологодский район (+1)

95 – Бабаевский район

74 – Кадуйский район (+2)

64 – Кирилловский район (+1)

60 – Великоустюгский район

38 – Устюженский район (+1)

31 – Череповецкий район

27 – Тотемский район (+2)

23 – Вытегорский район

20 – Сокольский район

20 – Кич-Городецкий район

16 – Чагодощенский район

11 – Харовский район

9 – Белозерский район

9 – Нюксенский район

9 – Усть-Кубинский район

8 – Тарногский район

4 – Вожегодский район

4 – Никольский район

3 – Бабушкинский район

1 – Междуреченский район

1 – Вашкинский район

Такие данные приводит губернатор Олег Кувшинников.

ИСТОЧНИК KP.RU