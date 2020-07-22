Еще 25 человек признаны инфицированными в Вологодской области
25 вологжан узнали, что они инфицированы коронавирусом за последние сутки. А 23 - были признаны выздоровевшими.
К 22 июля на Вологодчине выздоровели от новой коронавирусной инфекции 1693 человека, в регионе 2165 подтверждённых случаев. Активных случаев на сегодня в области – 453. Количество обследованных – 287 698.
Прирост заболевших за последние сутки дали : 15 – Череповец, 2 - Вологда, 2 – Кадуйский район, 2 – Тотемский район, 1 – Вологодский район, 1 – Грязовецкий район, 1 – Кирилловский район, 1 – Устюженский район.
Картина по муниципалитетам на утро 22 июля такова: 694 – г. Вологда (+2)
517 – г. Череповец (+15)
157 – Грязовецкий район (+1)
154 – Шекснинский район
116 – Вологодский район (+1)
95 – Бабаевский район
74 – Кадуйский район (+2)
64 – Кирилловский район (+1)
60 – Великоустюгский район
38 – Устюженский район (+1)
31 – Череповецкий район
27 – Тотемский район (+2)
23 – Вытегорский район
20 – Сокольский район
20 – Кич-Городецкий район
16 – Чагодощенский район
11 – Харовский район
9 – Белозерский район
9 – Нюксенский район
9 – Усть-Кубинский район
8 – Тарногский район
4 – Вожегодский район
4 – Никольский район
3 – Бабушкинский район
1 – Междуреченский район
1 – Вашкинский район
Такие данные приводит губернатор Олег Кувшинников.
ИСТОЧНИК KP.RU