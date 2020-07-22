В Вологодской области в реке нашли тело бывшего судебного пристава

22 Июль 2020 2020-07-22T12:18:25+03:00

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Пропавшего мужчину в Кадуйском районе искали с 17 июля. Домой с рыбалки не вернулся Виктор Рудь - бывший начальник отдела судебных приставов Череповца.

Как сообщает пресс-служба МЧС, 21 июля его нашли в реке Суда. Тело извлечено из воды и передано сотрудникам полиции.

По информации МЧС, тело найдено в 3 километрах от места, где ранее обнаружили на берегу его вещи. В поисках приняли участие работники полиции, спасатели, специально обученная собака, местные жители. В результате тело нашли местные жители.

Виктор Рудь родился в 1958 году. Руководил межрайонным отделом судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов.

В Кадуйском районе у него была дача в дачном кооперативе недалеко от деревни Дедовец.

Утром 17 июля он уехал на мотоблоке с прицепом на рыбалку на берег реки Суда. Около 9 часов утра рыбаки обнаружили на берегу его мотоблок, удочки, куртку, в которой был его телефон. Самого мужчины рядом не оказалось. По телефону они сообщили о своих странных находках супруге. Сразу же начались поиски.

Одна из версий гибели - Виктор Рудь оступился во время рыбалки в воду с крутого берега.

ИСТОЧНИК KP.RU