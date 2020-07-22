2020-07-22T12:18:25+03:00
Происшествия

В Вологодской области в реке нашли тело бывшего судебного пристава

Он пропал 17 июля
Иван Чухнин
Поделиться:
Фото: портал Город Че.Фото: портал Город Че.
Изменить размер текста:

Пропавшего мужчину в Кадуйском районе искали с 17 июля. Домой с рыбалки не вернулся Виктор Рудь - бывший начальник отдела судебных приставов Череповца.

Как сообщает пресс-служба МЧС, 21 июля его нашли в реке Суда. Тело извлечено из воды и передано сотрудникам полиции.

По информации МЧС, тело найдено в 3 километрах от места, где ранее обнаружили на берегу его вещи. В поисках приняли участие работники полиции, спасатели, специально обученная собака, местные жители. В результате тело нашли местные жители.

Виктор Рудь родился в 1958 году. Руководил межрайонным отделом судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов.

В Кадуйском районе у него была дача в дачном кооперативе недалеко от деревни Дедовец.

Утром 17 июля он уехал на мотоблоке с прицепом на рыбалку на берег реки Суда. Около 9 часов утра рыбаки обнаружили на берегу его мотоблок, удочки, куртку, в которой был его телефон. Самого мужчины рядом не оказалось. По телефону они сообщили о своих странных находках супруге. Сразу же начались поиски.

Одна из версий гибели - Виктор Рудь оступился во время рыбалки в воду с крутого берега.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
20 километров трассы Вологда-Новая Ладога расширят за 10 млрд рублей
Вологодские отморозки задушили пенсионерку из-за 200 рублей, набора ложек, двух стаканов, утюга и пылесоса
Череповецкая полиция задержала организатора интернет-магазина по продаже наркотиков
В Вологодской области в реке нашли тело бывшего судебного пристава
Еще 25 человек признаны инфицированными в Вологодской области
Вологодчина лидер роста качества жизни в стране
В Соколе мужчина сжег свою "Волгу"
Череповчанка выносила мимо кассы средства ухода за волосами
Мальчик залез за дерево за кошкой и не смог спуститься сам
Пенсионерка в течение 9 часов переводила мошенникам миллионы
Из вологодских сомов-гигантов сделают чучела
В вологодские реки выпустили 22 тысячи мальков "царской" рыбы
За массовую гибель рыбы под Вологдой злоумышленникам грозит лишение свободы до 2 лет
Учителя из сгоревшей тарногской школы ищут работу
Банк УРАЛСИБ снизил ставки по ипотечным программам
В Вологде малыш разбил голову из-за веток на площади Чайковского
Вологодская статистика по выздоровевшим от коронавируса разнится с федеральной
В Вологодской области два брата осуждены за два кровоподтека полицейским
Пьяный мужчина разъезжал по реке Шексне на моторке
Вологжанка обокрала соседское чучело
В Вологодской области среди инфицированнных коронавирусом каждый 14 - медик
В Вологодской реке массово погибает рыба
В Вологде начали обустройство бульвара по улице Пирогова
В Вологде решили заменить светильники
Череповчанка сбросила за три месяца 23 килограмма
От Череповца до Белозерска обновят дорогу
В Кадуйском районе иномарка сбила насмерть велосипедистку на встречке
В Череповце на водоканале нашли мертвую сотрудницу