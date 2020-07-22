Вологодчина лидер роста качества жизни в стране
Вологодская область признана лидером роста по важнейшим показателям уровня жизни в России. Рейтинг предоставило информационное агенство РБК. За трехлетку к 2020 году регион поднялся на 12 пунктов, переместившись на 32 место в общем зачете. С другой стороны, за прошедшее время могли "просесть" другие субъекты федерации.
Эксперты рассматривали такие показатели как обеспеченность жильем, медицинским и педагогическим персоналом, оценки фондов социальной сферы, оборот розничной торговли, стоимость жилья, задолженности и уровень депозитов населения, климатические условия, покупательская активность, несменяемость власти.
Топовые места по качеству жизни заняли города-миллионники с Санкт-Петербургом на первом месте (больше педагогов и жилья чем в Москве).
ИСТОЧНИК KP.RU