Вологодчина лидер роста качества жизни в стране

22 Июль 2020 2020-07-22T11:29:52+03:00

За прошедшие три года регион поднялся в рейтинге на 12 пунктов

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Вологодская область признана лидером роста по важнейшим показателям уровня жизни в России. Рейтинг предоставило информационное агенство РБК. За трехлетку к 2020 году регион поднялся на 12 пунктов, переместившись на 32 место в общем зачете. С другой стороны, за прошедшее время могли "просесть" другие субъекты федерации.

Эксперты рассматривали такие показатели как обеспеченность жильем, медицинским и педагогическим персоналом, оценки фондов социальной сферы, оборот розничной торговли, стоимость жилья, задолженности и уровень депозитов населения, климатические условия, покупательская активность, несменяемость власти.

Топовые места по качеству жизни заняли города-миллионники с Санкт-Петербургом на первом месте (больше педагогов и жилья чем в Москве).

ИСТОЧНИК KP.RU