В Соколе мужчина сжег свою "Волгу"
Он хотел ее разрезать, но забыл про бензин
Перевернутая "Волга" обгорела.Фото: ГУ МЧС по Вологодской области
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Мужчина сжег свою "Волгу". ЧП произошло в Соколе Вологодской области. Как сообщает пресс-служба МЧС, в Соколе 21 июля в 14 часов 33 минуты поступило сообщение о пожаре - горел автомобиль ГАЗ-3102.
Как оказалось, мужчина собирался сдать старое авто в металлолом. Для этого он рапиливал кузов на части. Он перевернул его, и, когда начал работать бензорезом, автомобиль загорелся. Оказалось, из топливного бака вылились остатки бензина, а на них попали искры.
На место выезжали 2 единицы техники, 6 человек личного состава. Сборщик металлолома не пострадал.
ИСТОЧНИК KP.RU