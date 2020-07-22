В Соколе мужчина сжег свою "Волгу"

22 Июль 2020 2020-07-22T11:27:02+03:00

Он хотел ее разрезать, но забыл про бензин

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Мужчина сжег свою "Волгу". ЧП произошло в Соколе Вологодской области. Как сообщает пресс-служба МЧС, в Соколе 21 июля в 14 часов 33 минуты поступило сообщение о пожаре - горел автомобиль ГАЗ-3102.

Как оказалось, мужчина собирался сдать старое авто в металлолом. Для этого он рапиливал кузов на части. Он перевернул его, и, когда начал работать бензорезом, автомобиль загорелся. Оказалось, из топливного бака вылились остатки бензина, а на них попали искры.

На место выезжали 2 единицы техники, 6 человек личного состава. Сборщик металлолома не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU