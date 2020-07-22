Череповчанка выносила мимо кассы средства ухода за волосами

22 Июль 2020 2020-07-22T11:16:11+03:00

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В Череповце задержана женщина, совершившая хищение из супермаркета. 21 июля около 19:30 сработала тревожная кнопка в одном из магазинов на Шекснинском проспекте.

На место выехали сотрудники Росгвардии. Сотрудник охраны пояснил, что женщина пыталась пронести мимо кассы неоплаченный товар – средства для ухода за волосами. В ее сумке обнаружились неоплаченные кондиционер, шампунь и краску для волос. Стоимость выносимого товара составила около 900 рублей.

Бойцы вневедомственной охраны установили личность злоумышленницы. Это местная жительница 1984 года рождения. Она доставлена в отдел полиции для разбирательства. Там в отношении череповчанки составлен материал об административном правонарушении по ст. 7.27 КоАП РФ (Мелкое хищение).

ИСТОЧНИК KP.RU